Overwatch 2 ganha temporada com novos itens, skins e um modo de jogo inédito

Overwatch 2 ganhou um novo conteúdo em fevereiro, com a chegada da temporada nove chamada de campeões. A temporada pretende reformular a evolução e o entendimento dos ranques no jogo, além de um modo completamente novo chamado Crise Cósmica.

Novidades

Nona temporada traz modificações no modo ranqueado depois de feedback da comunidade. (foto: Reprodução/Activision Blizzard)

Depois de um feedback pesado, a Blizzard resolveu reformular a transparência do modo competitivo de Overwatch 2, além de adicionar uma nova patente acima da máxima, que é a Grão-mestre, chamada de Campeão. Para instigar os jogadores a adentrar o mundo das partidas ranqueadas, durante todo o ano de 2024 (E apenas em 2024) a temporada nove recebe a variação das armas de Jade, que podem ser compradas com pontos adquiridos através do modo competitivo do jogo.

Terror Cósmico

Tempora é temática de horror cósmico, estilo criado pelo H.P. Lovecraft com seus contos sobre Cthulhu. (foto: Reprodução/Activision Blizzard)

O jogo também recebe o inédito modo Crise Cósmica que mostra uma seleção de heróis enfrentando uma misteriosa criatura do espaço que conseguiu tomar controle dos omnidroids da região. Nele, você pode jogar com alguns heróis selecionados, como Moira, Soldado 76, Sigma, Torbjörn, Lifeweaver, Illari, Ana, Roadhog, Mei e Widowmaker.

O modo se assemelha muito aos eventos de Halloween já tradicionais do Overwatch, só que agora inspirado no terror cósmico de H.P. Lovecraft com criaturas além da compreensão humana, rituais e seres inspirados no oculto.

O passe de batalha desta temporada também está temático, trazendo duas skins gratuitas da Widowmaker e da Illari para o jogo, inspiradas no terror de Cthulhu, com mais sete skins exclusivas para quem adquirir o passe premium, que conta com uma skin de Ramen para Bastion e a skin cara da temporada de Moira.

Maestria Desafio

Maestria Desafio permite que o jogadore enfrete bots com os amigos. (foto: Reprodução/Activision Blizzard)

Um modo novo chegou para o Maestria que permite jogar com os amigos lutando contra uma horda de robôs. O modo consiste em defender duas torres do inimigos até as ondas cessarem, lembrando que o modo Maestria foi criado para ajudar jogadores a dominar melhor os personagens do jogo, uma expansão do modo treino que não coloca o jogador direto para enfrentar outros jogadores como os modos comuns de Partida Rápida ou Partida Rankeada.

Dia dos Namorados



< >

O Valentine’s Day dos EUA também recebeu conteúdo em Overwatch com duas skins novas de Hanzo e Reaper inspiradas no feriado, Hanzo Cupido e Reaper Destruidor de Corações, para comemorar a data. Outros personagens também receberam variações de cor em homenagem ao dia dos namorados americano, que podem ser adquiridos através da loja do jogo.

Overwatch 2 está disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.