Botafogo tem ótimo retrospecto como mandante na Libertadores

O Botafogo entra em campo logo mais, às 21h30 (de Brasília), para encarar o Aurora, pela volta da segunda fase da Libertadores. E existe existe um retrospecto bastante animador para o torcedor, supersticioso que só.

O Jogada10 buscou o histórico do Fogão em jogos como mandante na Libertadores. Encontrando, então, um número que dá para deixar até o mais pessimista torcedor com brilho nos olhos.

De acordo com números do site “OGol”, o Botafogo tem 23 partidas em casa na competição. Tendo conquistado 16 vitórias, com outros três empates e apenas quatro derrotas. O que gera um aproveitamento de 73,9%.

Jogando como mandante, o Botafogo venceu oito dos seus últimos 11 jogos. A última partida, porém, em 2017, foi na eliminação para o futuro campeão Grêmio, nas quartas de final.

Como o tricolor havia vencido no jogo de ida por 1 a 0, o Glorioso precisava da vitória para buscar seguir vivo pela Glória Eterna. Mas o placar ficou no 0 a 0, com a equipe gaúcha avançando.

Mais tarde nesta quarta, se o placar citado for o mesmo, a disputa irá para os pênaltis, visto que o primeiro jogo, em Cochabamba, ficou em 1 a 1.