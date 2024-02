Bloco Eduardo e Mônica prepara despedida de carnaval

Um dos blocos mais tradicionais de Brasília, Eduardo e Mônica surgiu com a intenção de transformar as músicas de Renato Russo em samba. Eleito pelo júri popular como melhor bloco de Brasília, Eduardo e Mônica prepara uma despedida para o carnaval de 2024. A ressaca de carnaval será no sábado (2/3), na Piscina de Ondas do Parque da Cidade, às 16h.

Os fundadores do bloco — Meolly Rony, Marquinho Vital e Diogo Villar — tiveram a ideia de transformar rock em folia e assim surgiu, em 2017, o bloco Eduardo e Mônica. Desde então o bloco vem agitando o carnaval da capital e, neste ano, foi preparada uma despedida, intitulada de Ressaca-O Grande Encontro, ocorre no sábado.



A Ressaca — O Grande Encontro será realizado na Piscina de Ondas, no parque da cidade, a partir das 16h. O evento conta com uma estrutura montada exclusivamente para o bloco, com uma área VIP para quem busca uma experiência premium e uma praça de alimentação repleta de opções. O evento também conta com a participação dos grupos BenzaDeus, Clima de Montanha e outros DJs como atrações musicais.

Serviço



Ressaca- O Grande Encontro

Piscina de Ondas Parque Da Cidade, sábado (2/3), às 16h. Ingressos limitados no site Ingresse.com



*Por Ana Carolina Rubo, estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.