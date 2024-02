Marvel’s Spider-Man: ator de voz acredita que Parker volta em sequência

“Será que Peter Parker volta como Homem-Aranha?” é a pergunta que não quer calar após o final do segundo jogo da "Marvel’s Spider-Man", que traz Miles Morales no manto do personagem. Mas, Yuri Lowenthal, ator de voz do personagem, pronunciou-se afirmando que, para alegria dos fãs, ele acredita que Parker possa retornar em um possível "Marvel’s Spider-Man 3".

Segundo entrevista concedida a Variety, Lowenthal disse que não tem dúvidas sobre o potencial de Morales como super-herói, mas que Peter vai aproveitar para “férias” novamente.

"Recentemente, houve alguns comentários que foram captados para inferir que Peter está saindo de cena e Miles está assumindo, embora eu ache que Peter adoraria acreditar que pode simplesmente sair e não ser mais o Homem-Aranha e viver uma vida completamente normal, eu não acho que isso vá acontecer agora," afirmou.

"Eu não sei - ainda não li um roteiro. Provavelmente eles ainda estão trabalhando nisso. Mas eu não acho que seja a última vez que veremos Peter. Acho que é um ponto legal para deixar isso. É uma mudança legal para ele," comentou Lowenthal sobre o desfecho do personagem.

"Acho que ele confia 100% no Miles, Miles realmente deu um passo à frente e ele está tipo, “Ah, talvez eu possa ter um pequeno descanso. E eu consegui tirar férias durante o jogo do Miles. Não foi exatamente umas férias, mas pelo menos a MJ conseguiu aprender a andar de moto, o que é incrível ", disse o ator de voz.

"Marvel’s Spider-Man 2" está disponível, exclusivamente, para o PlayStation 5.