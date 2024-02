Registro do choro como Patrimônio Cultural será votado nesta quinta

A votação que decidirá o registro do Choro como Patrimônio Cultural do Brasil é realizada na 103ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, na sede do Iphan, a partir das 9h. A reunião também tem em pauta os tombamentos do Conjunto da Estação Júlio Prestes (SP) e do Terreiro Ilê Axé Icimimó Aganjú Didê (BA). Os debates e decisões da 103ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural poderão ser acompanhados online pelo canal do Iphan no Youtube.

Após a votação, a partir de 13h, a ministra da cultura Margareth Menezes, o presidente do Iphan Leandro Grass, o Conselho Consultivo e outros convidados farão o registro do choro como Patrimônio Cultural, no Clube do Choro. O evento também homenageará figuras importantes para a construção do Choro no Brasil, como o Pixinguinha.

O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural é o órgão colegiado de decisão máxima do Iphan, autarquia federal vinculada ao MinC. O Conselho delibera sobre o tombamento de bens culturais materiais e o registro de bens culturais imateriais. Foi criado há 87 anos, juntamente com o então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), que precedeu o Instituto.

Serviço

Registro do Choro como Patrimônio Cultural

Quinta-feira, a partir das 9h, no Clube do Choro (SDC, Bloco G - Brasília).