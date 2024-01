Clube do Choro reúne artistas do DF para evento no domingo (7/1)

Próximo domingo (7/1), o Complexo Cultural do Choro, tradicional instituição de promoção de atividades culturais no Distrito Federal, realiza o evento que estreia a programação de 2024, contando com a participação de artistas dedicados ao campo da música e da dança.



A programação contará com três atos separados. O primeiro, com início marcado para as 16h, tem como objetivo celebrar a dança como expressão artística na sua mais pura forma. A oficina Ritmos brasileiros será ministrada pelas talentosas Bella Rocha e Mayara Paiva, que convidam o público de todas as idades a participarem do momento ao som de cantigas de ciranda, marchinhas de frevo e entoadas de samba.



O segundo momento marcado para a tarde é a apresentação dos músicos João Dias e Sergio Morais, violinista e flautista, respectivamente, que comandarão o complexo a partir das 17h. Ao lado dos músicos do veterano grupo musical Choro Livre, o concerto de música irá até o anoitecer, quando o terceiro e último ato encerra a programação com as Sambadeiras de Roda, às 18h45.



As Sambadeiras de Roda são um coletivo composto exclusivamente por mulheres negras do DF que tem como intuito realizar um trabalho de resgate histórico da ancestral tradição do samba de roda, modalidade de dança tipicamente afro-brasileiro e verdadeira expressão da resistência do povo preto.



O evento nasceu justamente do propósito de ser antro para que expressões culturais dos mais diversos tipos desfrutem de espaço seguro e igualitário para que aconteçam. “O projeto tem o objetivo principal de reunir gêneros diversos ao choro e tornar o palco do Clube do Choro um palco democrático e aberto aos músicos da cidade”, afirma ao Correio Michele Milani, idealizadora do projeto Complexo Cultural do Choro.

A tarde, cheia de atividades para todos os públicos, será promovida pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Cultural de Educação Musical de Brasília (Icem), além do apoio da Shell. “A Shell entende ser fundamental o fomento à cultura como ponte para o desenvolvimento e a cidadania. O Complexo Cultural do Choro traduz esses valores ao desenvolver atividades que englobam diversas áreas culturais e diferentes públicos”, destaca Glauco Paiva, gerente executivo de Comunicação e Responsabilidade Social da Shell, em nota.

Compromisso com a acessibilidade

O Complexo do Choro é um espaço dedicado à acessibilidade do público, seja mediante a presença de profissionais capacitados na interpretação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) ou por meio de oficinas dotadas do artifício de audiodescrição.



No que diz respeito à acessibilidade estrutural, o complexo conta com rampas de acesso para pessoas com deficiência motora, amplas portas para facilitar a passagem do público e banheiros exclusivos disponíveis para o uso durante todo o evento.

Programação

Domingo (7/1)

16h – Oficina de dança Ritmos Brasileiros

17h – Choro Livre, João Dias e Sergio Morais

18h45 – Sambadeiras de Roda

*Gabriel Borges, estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel.