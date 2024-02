A noite desta quarta-feira (28/2) foi agitada no Big Brother Brasil 24. Uma grande briga ocorreu dentro do reality. Tudo começou após uma discussão entre Alane e Yasmin Brunet. A situação escalou após Wanessa Camargo intervir na discussão para defender a amiga de jogo.

Alane estava no quarto do líder e foi penalizada com a perda de 50 estalecas. A brother escutou risadas na cozinha localizada abaixo do quarto e foi até o local para verificar o que estava acontecendo. Ao chegar à cozinha, Alane confrontou os colegas de confinamento, acusando-os de celebrar sua punição e de apoiar aqueles que agem de maneira intencional para receber penalidades.

"Vocês estão comemorando isso e passam a mão na cabeça de uma pessoa que faz isso de propósito. Eu não sei se vocês querem mesmo ir para o 'Tá com nada ou não' ou passar a mão na cabeça de alguém, de verdade. Eu estava lá em cima e eu ouvi vocês gritando. Eu errei agora, mereci os menos 50 (estalecas), mas eu jamais faria isso de propósito", argumentou Alane.

As declarações da paranaense surgiram após Yasmin Brunet ter supostamente planejado, durante a tarde, perder estalecas de propósito como forma de protesto pelas ocasiões em que a participante Alane foi penalizada.

Wanessa Camargo entrou na discussão para defender a amiga Yasmin Brunet elevando o tom de voz. "Você (Alane) é a pessoa que mais contribuiu (com punições), não fale dela", afirmou Wanessa.

Em resposta, Alane defendeu que suas ações não foram intencionais, ao que Yasmin, de forma contundente, replicou com um simples "E daí?". A paranaense chamou Yasmin de infantil, sendo irônica e recebendo a resposta da modelo: "Você é muito madura".

Em outro momento, Davi entrou na discussão com Wanessa e a briga se generalizou entre outros participantes.