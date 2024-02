Explosão, tiro, sangue: dispositivo simula cheiros em jogos de videogame

Desenvolvedores de games tentam encontrar cada vez mais formas de imergir os jogadores dentro de seus mundos fantásticos e a mais nova invenção é da empresa de tecnologia GameScent, que desenvolveu um aparelho homônimo, que permite replicar cheiros que por ventura apareçam durante os jogos.

Compatível com consoles, computador e VR, o dispositivo é carregado com cartuchos que podem simular aromas a partir de de uma inteligência artificial que captura áudio em tempo real e determina qual o tipo de cheiro deve ser liberado em um momento correspondente no jogo.

O aparelho pode emitir até cinco tipos de cheiros distintos: explosão, tiro, floresta, tempestade, "pista de corrida", além de um extra chamado “Ar Limpo”, que elimina a fumaça e limpa o ambiente dos resquícios olfativos anteriores. Outros tipos de odor devem ser lançados em breve, entre eles o de oceano, grama recém cortada e, até, sangue.

Em um comunicado, o presidente da GameScent, Casey Bunch falou sobre a experiência que o dispositivo pode proporcionar: “Estudos mostraram que o sentido do olfato fica gravado na memória de longo prazo com mais força do que qualquer outra coisa. Com o GameScent, esperamos elevar as experiências dos jogadores para que sejam mais emocionantes e memoráveis do que nunca.”

O dispositivo ainda não está disponível no Brasil.