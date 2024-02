A atriz Deborah Secco surpreendeu os participantes do BBB 24 na tarde desta quarta-feira (28/2) com uma visita surpresa à casa mais vigiada do Brasil.

Alane foi a primeira a encontrá-la dentro do Quarto Magia e estranhou ver uma pessoa diferente dormindo em uma das camas. Quando percebeu quem era, logo chamou Beatriz para ver: "Meu Deus!".

Beatriz começou a gritar "Deborah Secco?" e logo várias outras pessoas foram chegando ao local para ver a "confusão". Deborah então fez um passeio pela casa e se apresentou para todos.

Você encontra a @dedesecco no #BBB24 e o que você faz?



A) Abraça



B) Pede uma foto



C) Pula em cima dela#RedeBBB ???? pic.twitter.com/PMZf1ICrzR — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2024

Deborah fingiu surpresa de estar na casa e ficava dizendo que precisava ir embora e que o "invasor" tinha a esquecido lá.

Para quem não se lembra o invasor se trata do humorista Marcos Veras, que tem um quadro todas as quartas-feiras no BBB 24 em que recebe famosos na casa. Os brothers não sabem que é ele quem invade a casa.

Nas redes sociais, a atriz brincou sobre a aparição: "Vocês me pedem tanto para entrar de novo no BBB... tá aí amores", disse compartilhando um vídeo dela na casa.

Vcs me pedem tanto pra entrar de novo no BBB… tá aí amores! Entrei no #BBB24 ???? pic.twitter.com/ioWPrMSgk1 February 28, 2024