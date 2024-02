Lulu, a menina de 3 anos que faz sucesso na web, ganhará um irmão

A jornalista Maria Júlia Mendonça, de 40 anos, e o radialista Arthur Luis Cardoso, de 47, pais da pequena Luísa Mendonça Benedito, de 3 anos de idade, conhecida na web como Lulu, anunciaram nesta quarta-feira (28/2) que a pequena foi promovido a irmã mais velha e que eles estão esperando mais um filho.

"Quando o três vira quatro? No nosso caso, quando somos surpreendidos por mais uma vida que está a caminho. Que bênção poder dividir com vocês que a nossa família cresceu e agora somos quatro! Já dá para imaginar a Lulu de irmã mais velha, né? É muita emoção para nós!", escreveu o casal de comunicadores em um post no Instagram ao anunciarem a novidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maju Mendonça (@majumendonca)

No vídeo, o casal contou um pouco sobre momentos especiais que já vivenciaram no relacionamento, incluindo contar para a filha que ela terá um irmãozinho(a).

Com talento para comunicação assim como os pais, Lulu viralizou nas redes sociais com vídeos onde mostra muita desenvoltura na fala e no improviso.