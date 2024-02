Morre o poeta Eudoro Augusto, aos 80 anos

Morreu nesta quarta-feira (28/2), pela manhã, o poeta Eudoro Augusto. Autor de 11 livros, era um dos nomes de referência da poesia marginal dos anos 1970. Eudoro estava internado desde a semana passada no Hospital Sírio Libanês, em consequência de um câncer que apresentou metástase. A informação foi confirmada pela companheira de Eudoro, Marina Waisros Pereira, 59 anos. O poeta deixa dois filhos, Fernando e Luiza.

Formado em letras pela Universidade de Brasília (UnB), Eudoro era dono de uma poesia cheia de humor, ironia e brincadeiras com o leitor. O amor e o romantismo eram seus grandes temas. Nos anos 1970, publicou o primeiro livro, O ladrão de Tenerife, uma parceria com Afonso Henriques Neto. Anos depois publicaria Dia sim, dia não, com Chico Alvim. Entre os livros mais recentes estão os volumes da Trilogia do Sudoeste — Noite em claro (2011), Um estrago no paraíso (2008) e A natureza humana (2009).

Eudoro Augusto também foi o responsável pelo perfil musical da Rádio Câmara, na qual produziu cinco programas de música, gênero que adorava e conhecia muito bem. O velório será realizado nesta quinta-feira, entre as 12h e 12h30, no Jardim Metropolitano, em Valparaíso. No sábado (2/3), o Beirute Sul realiza, a partir das 13h, uma homenagem a Eudoro e Mira Alves, poeta morta em 20 de fevereiro.