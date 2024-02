'Renascer': Tião Galinha morre? Relembre destino do personagem na 1ª versão

Um dos personagens mais marcantes da novela Renascer, Tião Galinha, teve um final trágico na primeira versão da novela e pode tê-lo novamente no remake que está no ar na TV Globo.

Apelidado de Tião Galinha porque irá carregar uma galinha para cima e para baixo na esperança de que ela “bote” um cramulhãozinho da sorte, o personagem interpretado por Irhandir Santos na nova versão e por Osmar Prado na antiga, morrerá na novela ao ser preso injustamente — e frustrado por nunca ter tido sorte na vida.

Na primeira versão, a morte do personagem já estava planejada quando Osmar Prado teve um desentendimento com um executivo da Globo e pediu para deixar a trama antecipadamente.

"Eu pedi pra sair, pra antecipar a morte do Tião, com ele no auge. Ele ia morrer, mas não sabia quando. Aí eles botaram o Tião se suicidando. O Tião foi preso, foi para cadeia e se matou", revelou o ator em entrevista à Caras em 2015.

O personagem da novela ficou marcado pela sua busca pela sorte e enriquecimento, custe o que custar. Ao longo dos próximos capítulos, ele tentará ter um "cramulhãozinho" assim como José Inocêncio (Marcos Palmeiras).

Com todas as dificuldades da vida, o personagem acabará preso injustamente e se matará na cadeia. Como despedida, deixará para trás apenas um bilhete. "Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. Quem ganha mais do que come sempre ganha o pão de alguém".

Ainda não se sabe se o autor do remake Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, que escreveu a primeira versão, manterá ou não o desfecho do personagem.