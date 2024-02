Virginia Fonseca mostra ultrassom do terceiro filho com Zé Felipe

Virginia Fonseca, aos 26 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar um momento especial: o ultrassom de seu terceiro filho com Zé Felipe. Na imagem, o casal pôde ver o corpinho do menino, já nomeado como José Leonardo, em uma homenagem ao pai e ao avô, o cantor Leonardo. Com duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, Virginia expressou o desejo de acrescentar um menino à família.

A influenciadora não escondeu sua preocupação com a segurança dos filhos e recentemente enfrentou críticas por contratar seguranças para acompanhar a primogênita no primeiro dia de aula.

Virginia defendeu a decisão, afirmando que a medida visa proteger não apenas a menina, mas todos os filhos nos dias letivos.

Ao revelar a gravidez em janeiro, Virginia expressou sua alegria em aumentar a família e compartilhou com os seguidores a ansiedade pelo nascimento do terceiro filho. O casal tem sido bastante ativo nas redes sociais, compartilhando momentos do dia a dia e celebrando cada etapa da gestação de José Leonardo.