'Call of duty: warzone mobile' chega aos smarthphones em 21 de março

Foi anunciado nesta quarta-feira (28/2) que Warzone, o "Battle Royale" de Call of Duty irá chegar aos dispositivos móveis no dia 21 de março deste ano. Desde 2023, Call of Duty: Warzone Mobile está disponível para os telefones, mas de forma limitada. O modo é um dos mais famosos no console, tanto por ser gratuito, como por ter o peso da franquia nas costas.

De acordo com informações da Activision, o jogo estará disponível tanto para o IOS quanto para o Android. No lançamento, dois mapas favoritos dos fãs estarão disponíveis: Verdansk, Battle Royale com 120 jogadores simultâneos e a Rebirth Island com 48 jogadores. No modo multijogador os operadores vão ter acesso a uma grande variedade de mapas, como Shipment e Shoot House, além de modos clássicos. E para quem joga no console, o game terá progressão compartilhada. Aqueles que se cadastrarem no jogo antes do lançamento, receberão vários itens especiais, como skins, emblemas e um grafite.