BBB 24: Davi massacra Fernanda: ‘É uma cobra aquela mulher’

Davi, em conversa com Beatriz no quarto do líder, nesta quarta-feira (28), detonou a aproximação de Fernanda com MC Bin Laden. A "Rainha dos Gnomos" fez as pazes com o funkeiro um pouco antes da eliminação de Rodriguinho.

‘É uma cobra aquela mulher’

"Esse jogo que elas fazem aí, velho. Não existe isso, estavam de mal porque o Bin votou nela um dia desses. Já tão se falando, já tão jogando junto, já estão no maior love, conversando sobre a vida, sobre tudo. Foi só o Rodriguinho sair, isso é tudo estratégia, é tudo falsidade. É uma cobra ali, aquela mulher", começou ele.

"Não estava falando com o cara um dia desses, agora só está falando pra poder os dois jogarem juntos. Isso pra mim é ser uma cobra, né? Interesse", concluiu ele.

Botando mais lenha na fogueira, Beatriz debochou da sua rival. "Se a Alane chegar pra ela e falar assim: ‘Vamos jogar junto, Fernanda?’, ela joga". Davi concorda e pontua: "Ela quer se safar, ela é igual a ele. Só que ela não percebe, né? Que ela quer se safar do Paredão, ela quer meter o pé. Vai fazer movimentação na casa pra não ser votada e é isso aí".

Em conversa com Bia, Davi diz que Fernanda é uma cobra em razão da sister estar se movimentando para não ir ao paredão. #BBB24pic.twitter.com/tIk60yqpsu February 28, 2024

