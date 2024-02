Deborah Secco reage após não ser reconhecida por Davi no BBB 24

A surpresa de Deborah Secco ao visitar a casa do BBB 24 gerou burburinho entre os participantes, especialmente quando Davi não a reconheceu e confundiu sua presença com a de uma nova participante estrangeira. Isso desencadeou debates nas redes sociais, com alguns questionando se Deborah se sentiu incomodada com a situação.

No entanto, a atriz rapidamente dissipou qualquer mal-estar, afirmando que não se importava com o fato e que não é obrigatório ser reconhecida, mesmo sendo famosa.

Durante a visita surpresa, Alane foi a primeira a perceber a presença de Deborah, enquanto Davi admitiu não saber quem ela era, revelando sua falta de conhecimento sobre figuras públicas, como também já havia demonstrado anteriormente em relação a Bruna Marquezine.

A situação provocou comentários nas redes sociais, incluindo a observação irônica da ex-BBB Ana Paula Renault, que sugeriu que Davi viveu isolado, sem acesso à mídia, apesar de ter uma mãe famosa.