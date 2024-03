Charli XCX lança ‘Von dutch’, 1º single do próximo disco de inéditas

A cantora e compositora Charli XCX lançou Von dutch, primeiro single do próximo álbum de inéditas, o misterioso Brat (2024). A canção é um pop dançante da melhor qualidade, produzida pelas mãos de Easyfun, produtor britânico creditado em projetos anteriores de Charli, como nas mixtapes Number 1 angel (2017) e Pop 2 (2017).

Com videoclipe gravado no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, Charli aparece na companhia de uma câmera, que a persegue enquanto ela transita pelos cômodos do aeroporto de maneira completamente caótica. Na letra, a cantora reflete sobre a relação que tem desenvolvido com críticas constantes à carreira e estilo de vida que leva. “Não há problema em admitir que você está com ciúmes de mim/ Sim, ouvi você falar sobre mim”, canta, logo nos primeiros versos da música.

Brat (2024), inclusive, promete ser um álbum produzido para as pistas de dança, ao evocar o melhor do cenário club como referência para a construção do projeto. Na última semana, Charli reuniu fãs em um evento no Brooklyn, em Nova York, para anunciar a chegada do novo projeto. Ao lado de colaboradores de longa data, como os produtores A. G. Cook, George Daniel e Doss, a cantora viu o espaço encher de fãs curiosos por mais detalhes do novo disco, previsto para ser lançado no próximo verão do hemisfério norte.

Charli XCX tem encontrado aclamação de crítica e público recentemente, sobretudo após o lançamento de Crash (2022) e da canção Speed drive, incluída na trilha sonora do filme Barbie (2023). Nomeada para receber um prêmio na cerimônia Women In Music da Billboard, a cantora está em um dos melhores momentos da carreira.