Prêmio Oceanos 2024 abre inscrições na próxima segunda-feira (4/3)

Na próxima segunda-feira (4/3), serão abertas as inscrições para o Prêmio Oceanos — premiação literária organizada pela Oceanos Cultura e pela Associação Oceanos. A partir das 12h, um formulário de inscrição vai ser disponibilizado no site da associação, que contemplará romances, livros de poesia, contos, crônicas e textos dramatúrgicos, desde que inscritos originalmente em língua portuguesa. O período disponibilizado para as inscrições vai até 24 de março, às 23h59 (horário de Brasília). Serão aceitas somente obras publicadas em 2023.

O Prêmio Oceanos, que acontece desde 2015, se renova a cada edição com a inscrição de cada vez mais obras. Afinal de contas, a premiação contempla produções literárias de toda a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que reúne países como Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde, por exemplo. Desde o início da premiação, foram cerca de 14 mil livros recebidos, de 10 mil autores e mais de mil editoras diferentes. Ao todo, dois vencedores serão agraciados com o prêmio de R$ 150 mil cada um: um específico de poesia e outro para obras de prosa — romances, contos, crônicas e dramaturgia.

O processo seletivo é aberto para autores e editores, que podem submeter quantas obras desejarem. Além do preenchimento do formulário de inscrição, deve ser incluída na ficha o livro inscrito em formato PDF. São aceitos livros físicos e digitais, publicados por editoras ou não. Para mais informações sobre o processo seletivo do Prêmio Oceanos 2024, consulte o regulamento completo, disponível no site de inscrição.