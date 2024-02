Grupo de pagode Fala Comigo lança no próximo sábado (2/3) projeto audiovisual

Em terras candangas, pagode é a melhor pedida para qualquer momento ou ocasião. Isso porque a cidade tem sido considerada “capital do pagode”, dado o sucesso exponencial de grupos como Menos é Mais, Di Propósito, Clima de Montanha, 7naRoda e Coisa Nossa, todas originais do quadradinho. E, com o grupo de pagode Fala Comigo não é diferente.

No próximo sábado (2/3), a partir das 12h, o grupo de músicos se reúne para o lançamento do projeto audiovisual Roda de samba: Fala Comigo convida Tiee vol.2, gravação de uma apresentação realizada no Complexo Fora do Eixo ao lado do também cantor de pagode Tiee. O evento de lançamento será no Brazolia Cozinha e Bar (SGO Quadra 3), point conhecido entre os amantes de bom samba. O espaço contará com telão para que todos possam desfrutar da exibição dos vídeos com a melhor qualidade.

Em mais uma edição da Feijuca do Brazas, o grupo de pagode Fala Comigo promete agitar o público com um repertório para lá de especial. “Nós resolvemos gravar um audiovisual totalmente à vontade, sem repertório definido, com aquela cara de pagode entre amigos, aquele pagode de churrasquinho com a família”, explica Arthur Inácio, o Arthuzin do Fala Comigo, que é vocalista e percussionista.

Ao Correio, ele acrescenta que o audiovisual Roda de samba: Fala Comigo convida Tiee vol.2 foi produzido com muita estima pelos fãs que acompanham o grupo. “Nós pretendemos rodar o país e o mundo por meio desse trabalho e de outros que virão. O projeto foi feito com muito carinho para todos os ouvintes do país”, comenta. Um álbum ao vivo, resultado da mesma gravação, foi lançado nesta quinta-feira (29/2) e está disponível nas principais plataformas de música.

Os ingressos, disponíveis na plataforma Sympla, podem ser adquiridos a partir de R$ 20 (lote promocional) + taxa. Além da roda de samba do Fala Comigo, o DJ Primo é presença confirmada para a tarde de muito pagode e folia.



*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel