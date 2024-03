BBB: Boninho confirma próximas três edições do reality

Nesta quinta-feira (29), Boninho, diretor do Big Brother Brasil, confirmou as próximas três edições do programa, marcando Tadeu Schmidt em sua publicação, sinalizando a continuidade do apresentador na equipe. O anúncio veio após um almoço de negócios entre Boninho, Rodrigo Dourado (responsável pela direção artística) e Tadeu Schmidt.

Na legenda da postagem, Boninho expressou seu desejo de manter o programa por muitos anos, mencionando a possibilidade de chegar até o BBB 30.

Tadeu Schmidt está no comando do reality desde 2022, sucedendo Tiago Leifert, que apresentou o programa entre 2017 e 2021, após Pedro Bial, que esteve à frente do BBB nas primeiras 16 edições.

A confirmação das próximas edições do Big Brother Brasil reforça o sucesso e a longevidade do programa, que continua a ser um dos maiores fenômenos televisivos do país. A presença de Tadeu Schmidt como apresentador parece estar assegurada para as próximas temporadas, mantendo a tradição de liderança e carisma nos comandos do reality.