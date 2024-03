O Big Fone vai tocar novamente na casa mais vigiada do país. Boninho, diretor do núcleo de realitys da Globo, anunciou a novidade do BBB 24 nesta quinta-feira (29), em sua conta oficial do Instagram.

Ele disse que estava sendo provocado nas redes sociais para que o telefone temido surgisse de novo no programa, e disse que resolveu atender ao chamado popular.

Sem explicar exatamente como, Boninho disse que ao longo dos próximos dias, o aparelho vai tocar no BBB cinco vezes, e no domingo (3) as 17:20, quem tiver o azar de atender, estará automaticamente no próximo paredão.

Das outras vezes que o Big Fone tocou, os sortudos acabaram ganhando imunidade. Davi ainda dividiu a casa em dois grupos, o que fez com que a formação daquele paredão fosse diferente, já Marcus, colocou três colegas diretamente na berlinda.

Boninho anuncia Big Fone com trollagem. O aparelho irá tocar 5 vezes e no domingo às 17h20 quem atender ESTARÁ NO PAREDÃO! pic.twitter.com/bNbCN7NYC2 February 29, 2024

O post BBB 24: Big Fone vai tocar 5 vezes e mandar brother para o paredão foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.