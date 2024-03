Rodriguinho diz ter se assustado com repercussão no BBB 24

Após quase 50 dias confinado no BBB24, Rodriguinho começa a se ajustar à realidade externa. Em entrevista à Quem nesta quinta-feira (29), o cantor compartilhou sua surpresa com a repercussão das polêmicas geradas durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil.

O ex-membro do grupo Os Travessos admitiu não esperar a magnitude que seus comentários alcançaram fora do programa, revelando sentir-se impactado pela proporção que os acontecimentos tomaram.

Rodriguinho refletiu sobre a experiência vivida no reality, comparando-a a outros momentos surpreendentes em sua carreira. Mesmo após protagonizar controvérsias dentro da casa, como seus comentários sobre a compulsão alimentar de Yasmin Brunet, o pagodeiro afirmou não temer o "cancelamento".

Sua eliminação, com 78,23% dos votos, gerou debates nacionais, especialmente pelas disputas travadas com outros participantes, como Davi, e pelas alianças formadas com Fernanda e Pitel. Agora, fora do confinamento, Rodriguinho enfrenta um novo capítulo em sua jornada, enquanto observa o desenrolar do programa do qual fez parte.

