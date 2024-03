Rihanna canta remix de ‘Rude boy’ com funk em casamento de bilionário

O retorno de Rihanna aos palcos não foi como os fãs esperavam. Nesta sexta-feira (1º/3), a cantora se apresentou em Jamnagar, na Índia, em um show particular, como parte das celebrações do pré-casamento do herdeiro Anant Ambani, filho caçula do magnata Mukesh Ambani. Vídeo que circula nas redes mostra Rihanna dançando um remix da música Rude boy com funk.

veja vídeo:

RIHANNA DANÇANDO RUDE BOY REMIX DE FUNK NA ÍNDIA pic.twitter.com/UpkeT12AK7 — ryck ? (@ryckfenty) March 1, 2024

Nas redes também vazou a setlist da performance no casamento:

Here’s the set list Rihanna performance in the marriage pic.twitter.com/LPSEan3M6d — Maxmud Haji (@IamMoone94) March 1, 2024





Evento de milhões

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o cachê da artista para a apresentação foi de 5 milhões de libras esterlinas, cerca de R$ 31,5 milhões. Mukesh é empresário e acionista e o residente mais rico da Ásia. Em 2018, ele contratou a cantora Beyoncé para cantar no casamento do seu primogênito.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca