Histórias inspiradoras de mulheres é tema do Globo Repórter desta sexta

Dando início ao mês de março, que celebra o Dia internacional da mulher, o Globo Repórter desta sexta-feira (1/3) mostra práticas que geram renda e superação para o universo Feminino. Zileide Silva irá apresentar o programa em Brasília. A produção será feita inteiramente por mulheres.

O foco do programa são histórias de mulheres que, inspiradas e incentivadas por outras, criam projetos que geram independência e liberdade feminina. O programa conta com reportagens feitas pelas jornalistas Ana Paula Araújo, Aline Aguiar, Dulcinea Novaes e Zileide Silva. Zileide apresenta o coletivo Filhas da mãe, projeto que reúne mulheres que trabalham a favor do autocuidado.

“Entrevistamos mulheres que quase se anulam para cuidar do pai, do filho, da mãe e que, muitas vezes, não são valorizadas. A dedicação, a entrega, o amor, passam despercebidos e são vistos como uma obrigação. Mas, quando elas são acolhidas, quando podem trocar experiências, tudo muda. São histórias de cuidadoras que voltaram a olhar para si. Que correm, brincam, organizam piqueniques, pulam carnaval. Pessoas tristes, que voltaram a cantar, a ter prazer em contar como é o trabalho delas. E a reportagem, por trás das câmeras, também foi feita por uma equipe de mulheres, o que é raro acontecer aqui em Brasília. Foi muito bom. Do início ao fim da reportagem vivemos o tema do programa, uma puxando a outra.” Conta Zileide Silva. O programa será exibido na Rede Globo, após o BBB.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.