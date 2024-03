BBB 24: Leidy Elin diz que Davi também deveria ser desclassificado por briga

A desclassificação de Wanessa Camargo do Big Brother Brasil, neste sábado (2/3) gerou uma série de brigas dentro da casa mais vigiada do país. Leidy Elin e Yasmin Brunet, aliadas da cantora, foram questionar Davi sobre o motivo da expulsão da sister.

"É um assunto entre eu e ela, eu falei no confessionário e eles avaliaram...", iniciou Davi.

As sisters classificaram a atitude de Davi, que denunciou a agressão de Wanessa e pediu uma atitude da produção, como “maldade pura”, e lembraram que Davi poderia ter sido desclassificado. “O Nizam poderia te desclassificar, porque você chamou o Nizam pra briga”, começou Leidy. “Chamou para a porrada, coisa que está escrito que não pode”, disse.

Em uma briga na madrugada de 15 de janeiro, Nizam disse que pediria a expulsão de Davi por incitar agressão ao chamá-lo para briga. Leidy lembrou que na ocasião, a porta do confessionário não foi aberta pela produção do programa.

“Quando ele (Nizam) pediu pra abrir (a porta do confessionário), ninguém abriu pra ele. Você poderia não estar aqui, o Nizam tentou abrir pra querer te f*der, você poderia não tá aqui”, disse Leidy.

Yasmin, uma das principais aliadas de Wanessa no game, também condenou a atitude de Davi. “Maldade pura, vocês lá fora vão ver o que aconteceu e vocês vão entender o que ele (Davi) tá fazendo, vocês não vão acreditar”, começou.

A Leidy e a Yasmin mandando a real sobre a atitude do Davi! “Você é maldoso!”, disse a Leidy pic.twitter.com/Vq0lgFao9b — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 2, 2024

Sobre o momento da agressão, Yasmin disse que Wanessa não sabia que Davi estava na cama. “Ela (Wanessa) estava ‘trebada’ ontem, entrou no quarto, brincando, correndo de um lado pro outro, e não viu ele (Davi) na cama. E vocês sabem que quando ele dorme, ele se cobre inteiro, eu já quase me joguei em cima dele também”, disse a participante.

Para Leidy, Davi pediu a desclassificação de Wanessa por ter sido acordado. “Pra mim ele ficou puto que a Wanessa acordou ele e fez isso com ela”, declarou.

Davi não respondeu as sisters.

O que Davi falou no confessionário



Wanessa Camargo foi expulsa do "BBB 24", após o brother Davi Brito ter ido ao confessionário para denunciar a cantora para a produção do reality por agressão. Nas imagens registradas dentro do confessionário, Davi começou falando sobre o episódio que aconteceu na madrugada deste sábado (2).

"Ontem, depois da festa, eu dormi mais cedo porque hoje tem a prova do Anjo. E acabou que teve uma situação dentro do quarto em que a Wanessa ultrapassou um pouquinho o limite da bebida. Ela acabou entrando no quarto e eu me senti muito desrespeitado por ela. Ela não me respeitou e naquele momento ali, ela veio pra cima da minha cama e acabou me batendo, me agredindo", começou dizendo o jovem.

"Por mais que tenha sido sem querer, me senti agredido, sim. Não tô legal, tô com muita raiva, e tô aqui me controlando e esperando pra que esse problema seja resolvido. Não tô legal mesmo... É uma situação muito complicada", completou o motorista de aplicativo.