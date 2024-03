BBB 24: vídeo mostra reencontro de Wanessa com familiares após expulsão

A equipe de Wanessa Camargo compartilhou pelo Instagram, na tarde deste domingo (3/2), um vídeo que mostra o reencontro da cantora com familiares após quase dois meses de isolamento no Big Brother Brasil. No sábado (2/3), ela foi desclassificada do reality show por agressão contra o participante Davi Brito, que a denunciou no confessionário e pediu que ela fosse expulsa da casa.

O vídeo mostra Wanessa saindo de um jato e abraçando a mãe, Zilu Godoy, e as duas choram. Nas cenas seguintes, ela chega em casa, é abraçada pelos dois filhos e recebe um buquê de flores.

“O abraço que acolhe, compreeende, ama e cuida. Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família. Obrigada pelas mensagens de vocês, que também são força para Wan”, diz a legenda da publicação. Confira:

O namorado da cantora, o ator Dado Dolabella, não aparece no vídeo. De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Zily e Dado teriam rompido após a mãe da cantora não concordar com os comentários do ator sobre o reality show.

Ao rebater um comentário no Instagram, Zilu disse que Wanessa não está com Dado e que deve entrar com medidas cabíveis contra o genro, por conta dos recentes comentários polêmicos feitos por ele. "Ela não está com o Dado. E tudo o que ele fala na internet é em benefício dele. Ele não está pensando nela e isso é muito ruim", disse a empresária.

Na sequência, Zilu apontou que entrará com medidas cabíveis contra Dado Dolabella. "Já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada", concluiu a matriarca ao falar sobre o comportamento do genro nas redes sociais.

Expulsão

Durante a madrugada deste sábado, após uma festa no BBB, Wanessa e outras participantes entraram em um dos quartos para trocar de roupa. Bêbada, Wanessa se aproxima de uma das camas e acaba acertando a pessoa que dormia lá. "Wanessa, o Davi tá dormindo aí", alerta Yasmin Brunet, enquanto Wanessa pede desculpas.

Davi ficou incomodado com a atitude e foi até o confessionário denunciar a cantora. "Ontem, depois da festa, eu dormi mais cedo porque hoje tem a prova do Anjo. E acabou que teve uma situação dentro do quarto em que a Wanessa ultrapassou um pouquinho o limite da bebida. Ela acabou entrando no quarto e eu me senti muito desrespeitado por ela. Ela não me respeitou e naquele momento ali, ela veio pra cima da minha cama e acabou me batendo, me agredindo", disse o participante.

Ao ser chamado novamente no confessionário, Davi foi categórico: "Eu me senti agredido pela Wanessa Camargo ontem a noite, e por questão desse tapa eu quero que ela seja expulsa do programa", disse.