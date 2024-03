BBB 24: Davi diz que Wanessa "pegou as duas mãos e deu uma tamancada" nele

O participante Davi Brito deu a versão dele do episódio com Wanessa Camargo, na madrugada de sábado (2/2), que resultou na desclassificação da cantora. Em conversa próxima do Big Fone com Beatriz, na tarde deste domingo (3/2), ele disse ter se sentido desrespeitado e agredido.

Davi: ???? "Ela pegou as duas mãos dela e bateu na minha perna, deu uma tamancada na minha perna. Aí eu levantei na hora e olhei pra cara dela assim..." #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/4D8cmpWsxD — Big Brother Brasil (@bbb) March 3, 2024

"Ela veio em direção à minha cama, pegou as duas mãos dela e bateu na minha perna, deu uma 'tamancada' na minha perna. Eu levantei na hora”, iniciou o participante. “Ela viu que tinha uma pessoa deitada na cama e ela fez aquilo que ela fez. Ela me bateu. Eu me senti agredido. Porque assim, independente se eu sou homem, ninguém tem direito de bater em alguém assim. Ninguém é pai, mãe de ninguém. Nem minha mãe me bate mais. Aquilo ali me consumiu por dentro, fiquei put*", disse.

Beatriz perguntou se Wanessa se desculpou, e Davi negou. "Ela não pediu, o pessoal que tava com ela falou 'desculpa, Davi'. Só que p*rra, eu tava dormindo, eles entraram!", disse. Confira o momento da agressão que gerou a expulsão de Wanessa:



Confira as reações:

Gente, ele não tem vergonha de mentir pra 70 câmeras não? — miz crier (@sxrenna) March 3, 2024

Alguém sabe como ele tá conseguindo andar sem uma das pernas? — pewm (@ntmotjdsc) March 3, 2024

Mentiroso, sem escrúpulos se aproveitou de uma regra pra expulsar uma oponente de modo sujo, baixo e reprovável. Falto fair play, a Wanessa tava bebada e n o machucou, só foi inconveniente. March 3, 2024

Ele não viu como foi, aumentou a história e em seguida mentiu pra Bia dizendo que a Wanessa não pediu desculpas pra ele. — Jean Dias ???????? (@JeanAdrianoDias) March 3, 2024