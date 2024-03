BBB 24: Davi atende o Big Fone e vai para o paredão; veja o momento

O Big Fone tocou pela última vez nesta semana do Big Brother Brasil 24 neste domingo (3/3) e colocou Davi direto no paredão. Anteriormente na semana, o telefone tocou por outras cinco vezes, mas eram ligações falsas para trolar os participantes

Foi Davi quem atendeu cinco dos seis telefonemas da semana. Alane atendeu um deles no sábado (2). Enquanto Davi fingiu que ouviu mensagens no telefone — que ficou mudo todas as vezes — Alane revelou aos outros brothers e sisters que não ouviu nada.

Ao atender o último telefonema, Davi está direto no paredão e ainda não sabe que, na formação da berlinda na noite deste domingo, terá que puxar outra pessoa para o paredão.

? ATENÇÃO, PRESTE MUITA ATENÇÃO! ???? Davi atendeu o Big Fone e está no Paredão! O brother terá direito a um contragolpe durante a formação do Paredão de hoje. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/XlxqVqHvdo — Big Brother Brasil (@bbb) March 3, 2024

Relembre a dinâmica da semana

Na noite de sexta-feira (1º/3), o líder, Lucas Buda, colocou quatro pessoas "na mira" para o paredão. No sábado (2/3), o vencedor da Prova do Anjo, Pitel, ficou imune e poderá imunizar outra pessoa na formação do paredão.

A formação da berlinda ocorrerá na noite deste domingo (3/3). Além do emparedado pelo Big Fone, teremos o indicado do líder e um pelo voto da casa. A surpresa é que o emparedado pelo Big Fone terá direito a um contragolpe.

A noite ainda terá a prova Bate e Volta, onde um emparedado se salva — apenas o indicado do líder não joga. A eliminação ocorre na terça-feira (5/3).