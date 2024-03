BBB 24: Fernanda diz que Davi veio do "c* da Bahia" e é criticada na web

Uma fala de Fernanda do BBB 24 viralizou nas redes sociais e gerou críticas. A sister comentou com Pitel e Michel que Davi tinha vindo do "c* da Bahia". Os participantes falavam sobre comparações que estavam sendo feitas entre o brother e Nizam, já eliminado do programa.

"Querer comparar o Davi, que deve ter vindo do c* da Bahia, com o Nizam, que fala nove línguas, que já viajou o mundo, teve acesso a muitas outras coisas, é complicado", disse a sister.

A fala não repercutiu bem nas redes sociais, especialmente entre moradores da Bahia, e a sister foi chamada de xenofóbica.

Fernanda: "Querer comparar o Davi, que deve ter vindo do cu da Bahia, com o Nizam, que fala 9 línguas, já viajou o mundo, teve acesso a muitas outras coisas, é complicado..." #BBB24

Veja algumas reações:





Bom dia amigas e amigos! principalmente os nordestinos como eu quando essa bonita Fernanda cair no paredão é questão de honra tirar ela,aí já vai além de jogo falta de respeito com todos nordestinos falar que Davi veio do cool da Bahia como assim?!!!! COM DAVI ATÉ O FIM! pic.twitter.com/gc8C5q1j0h — ????Glau comenta?? ???????? ???? (@glaucomentaa) March 3, 2024

Contudo, outras pessoas defenderam a intenção da sister ao falar o termo, associando-o a uma gíria pra se referir à distância.



O povo problematizando pq Fernanda falou “Cu da Bahia” ???? literalmente uma gíria pra se referir à distância. O Twitter segue sendo a rede mais insuportável levantando pautas que só são debatidas e problematizadas aqui, enquanto uma velhinha de 70 anos que assiste em casa entendeu pic.twitter.com/zhS7bISeSO — OLINDENSE (@oolindense) March 3, 2024

Tá perdidão quem não entendeu o que Fernanda quis dizer com "cu da Bahia".



É o mesmo de "grotões do país", "lugares ermos", "Brasis profundos", "relações arcaicas" ou forma parecida. Tipo de coisa que se usa para apontar que um lugar é atrasado e feito de pessoas ignorantes.



A equipe de Fernanda comentou fala da sister

Após a repercussão do vídeo, a equipe de Fernanda comentou o caso, contextualizando a fala da sister. "Algumas reações de Davi vem sendo contestadas por todos na casa e durante uma conversa na madrugada, Fernanda e Pitel ponderam essas reações com algumas situações que o brother relata já ter passado na vida", diz o começo da postagem.



Na sequência eles ressaltam ainda que pedem desculpas àqueles que se sentiram ofendidos pela expressão mas apontam que no vídeo a intenção de Fernanda fica clara. "É válido ressaltar que no vídeo fica claro que Fernanda utiliza essa expressão para se referir a um “lugar distante e de difícil acesso” e não em forma de menosprezar o local", afirmaram.



Mais uma vez, a equipe do participante Davi Brito divulga um vídeo cortado com uma legenda tendenciosa para induzir o público a uma narrativa falsa. Vamos trazer nitidez aos fatos?



Mais uma vez, a equipe do participante Davi Brito divulga um vídeo cortado com uma legenda tendenciosa para induzir o público a uma narrativa falsa. Vamos trazer nitidez aos fatos?

Algumas reações de Davi vem sendo contestadas por todos na casa e durante uma conversa na…

Perfil de Davi se manifesta

O perfil do brother se manifestou nas redes sociais contra a fala de Fernanda. "Davi Brito é um representante do Bairro de Cajazeiras, o maior bairro da América Latina, um lugar de diversidade, cultura e pessoas extraordinárias. Sua origem não merece ser alvo de desprezo ou preconceito", disse o post.

"Portanto, reiteramos que todos merecemos respeito, independentemente de nossa origem ou história. Nós da Bahia merecemos respeito", finalizaram.

Pitel: “Nizam e Davi passaram por coisas parecidas.”



Fernanda: “Querer comparar o Davi que deve ter vindo do c* da Bahia com o Nizam, que fala 9 línguas, já viajou o mundo inteiro, teve acesso a muitas outras coisas é complicado.”



Davi Brito é um representante do Bairro de… pic.twitter.com/1Cbeex0Mf2 — Davi Brito ???? (@davibritof) March 3, 2024