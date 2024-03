Xamã avalia sucesso com nudez e revela cenas quentes em ‘Renascer’

Xamã fez sua estreia como ator de novelas em Renascer no início desta semana, e causou a euforia do grande público ao ter protagonizado cenas de nudez na trama em cartaz no horário das nove da Globo.

Na trama escrita por Bruno Luperi, o cantor interpreta Damião, um matador de aluguel contratado para assassinar José Inocêncio (Marcos Palmeira). Em suas primeiras cenas, ele surgiu da forma em que veio ao mundo, e recebeu uma enxurrada de elogios.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, Xamã avaliou sua estreia nas telinhas no remake do folhetim, e o desafio em conciliar as duas funções na vida artística. "Meu medo inicial era adaptar a minha vida musical às agendas da novela, mas tem dado tudo certo", contou ele, que ainda prometeu protagonizar mais cenas quentes.

"Era mesmo um sonho trabalhar com dramaturgia e cinema", afirmou Xamã, que formará triângulo amoroso com as personagens de Sophie Charlotte (Eliana) e Mell Muzzillo (Ritinha). Sobre o forasteiro, o ator de Renascer avaliou: "Ele é quadradão, analógico (risos). Eu sou músico, do Rio. O Damião é mais chucro, não tem papas na língua. Então, trago de alguma forma para ele o meu lado musical, poeta’", disse.

