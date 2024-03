BBB 24: Lucas Henrique se declara para esposa após dar em cima de Pitel

Após flertar com Giovanna Pitel na festa de sexta-feira (1°/3) do Big Brother Brasil 2024, e na formação de paredão do domingo (3/3), o professor de geografia Lucas Henrique se declarou para a esposa Camila Moura, na madrugada desta segunda-feira (4/3). “Amor da minha vida. Será que você está acordada a uma hora dessa, Camila?”, perguntou Buda, enquanto olhava fotos no quarto do Líder.

“Gente, eu estou doido para chegar em casa quando eu sair dessa loucura depois da final. Chegar na minha casa, deitar na minha cama com a minha esposa”, disse Lucas em outro momento.

Durante a última festa do BBB 24, contudo, Lucas demonstrou interesse em Pitel. “Vou te dizer só uma coisa: ‘Baiana, cê me bagunçou. Pirei em tua cor, nagô, tua guia’”, disse ele para a sister.

Após a formação do Paredão no domingo, Lucas voltou a demonstrar interesse em Pitel. "Você estava muito elegante hoje. Que isso? Estava demais", disse Lucas ao abraçar Pitel no quarto Gnomo.

Repercussão fora da casa

Fora da casa do Big Brother Brasil, Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, não gostou das cenas que viu e fez uma série de publicações no Instagram sugerindo o término do casamento com o professor de geografia.

A moça deletou todas as fotos do casal no perfil de ambos, postou a imagem de uma lixeira com fotos do casal rasgadas e uma mala, indicando ser do marido. Camila também apagou a hashtag que indicava torcida para Lucas e colou um #TeamDavi, rival do jogador.

Com o ocorrido, Camila ultrapassou a marca de 1,5 milhões de seguidores, enquanto Lucas, participante do BBB 24, segue com pouco mais de 100 mil seguidores.