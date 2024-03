Ex-marido de Ana Hickmann critica Edu Guedes: "Talarico, safado"

Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (4/3), o empresário afirmou que não tem medo do apresentador e nem da ação movida por ele na Justiça - (crédito: Reprodução/Instagram ) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, criticou a queixa-crime protocolada pelo apresentador Edu Guedes contra ele por calúnia, denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e falsa comunicação de fraude processual. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (4/3), o empresário afirmou que não tem medo do apresentador e nem da ação movida por ele na Justiça.

"Para mim você é um talarico, safado e sem vergonha que dá em cima de mulher casada, alicia mulher casada. Não suficiente, coloca o meu filho para falar no seu celular, para se sentir o todo poderoso. Não suficiente, tentou armar a minha prisão com a Ana Hickmann, né Eduardo Guedes? Para mim, você é uma fraude, um cozinheiro de lanchonete. Eu não tenho medo de você”, disse Alexandre.



Veja o vídeo:

"Você ainda vai amargar um processo por fraude processual. Você cometeu alienação parental junto com a Ana Hickmann. Pega esse recado pra você”, emendou o empresário.

Em 12 de dezembro de 2023, Ana Hickmann prestou queixa de agressão contra o empresário Alexandre Correa, com quem era casada. Segundo o relato da apresentadora, ela estaria na cozinha de sua casa com Alexandre, o filho e duas funcionárias quando teria dito algo ao filho que o marido não gostou e foi repreendida, com "ambos aumentando o tom de voz". A criança teria pedido que parassem de brigar e saído correndo assustada

"O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima", diz o trecho do boletim de ocorrência.

Alexandre confessou as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora. De lá para cá, Ana e Alexandre têm trocado acusações que envolvem desvio de dinheiro e alienação parental de ambos os lados. Além disso, começaram a surgir rumores de que Ana e Edu estariam namorando. Em fevereiro, Ana viajou com o apresentador e o filho para Paraty.