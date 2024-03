'Renascer' é acusada de apologia ao incesto; entenda

A trama dos personagens José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) na novela Renascer tem causado, no mínimo, indignação entre telespectadores e organizações. No enredo, a personagem de Theresa vai morar na fazenda do protagonista e começa a tratá-lo como uma figura paterna. A relação dos dois, no entanto, começa a se desenvolver para um relacionamento amoroso.

Durante uma conversa entre os dois, Mariana, inclusive, chega a perguntar se pode chamá-lo de “painho”. “Se for para ficar aqui nessa fazenda eu quero que o senhor seja o pai que eu nunca tive”, diz a moça. Em resposta, José Inocêncio afirma que quer recebê-la como se fosse a filha que Maria Santa (Duda Santos) não pôde lhe dar. Mesmo após o casamento dos dois, a esposa continua a chamá-lo de pai.

O romance dos dois, além de destacar uma diferença de idade – o ator tem 60 anos, já a atriz, 26 –, desperta a problemática de uma relação amorosa e sexual onde a mulher vê o homem como uma figura paternal de poder. Por este motivo, a associação civil Vozes de Anjos, que atua na “defesa dos interesses de mães, crianças e adolescentes”, apresentou uma interpelação judicial contra a emissora sob a acusação de que a novela faz determinada apologia ao incesto.

“Está em exibição agora em veículo audiovisual em modo novela, além de naturalizar uma relação amorosa entre a representação de pai e filha. A violação pelo incesto mostrado repetidamente em ritmo de novela. Essa naturalização continuada, mesmo que romanceada, está veiculando um crime contra crianças e adolescentes”, aponta a presidente da Vozes de Anjos, Ana Iancarelli. Segundo o advogado da ONG, Carlos Nicodemos, a ação na Justiça tem o objetivo de evitar possíveis danos que a trama, que alega ser uma banalização da temática do incesto, possa causar.

Incesto se configura como uma relação sexual ou amorosa entre parentes consanguíneos ou por afinidade. A prática, embora vetada no Código Civil, não é criminalizada, exceto quando relação envolve um adulto e uma pessoa menor de 14 anos. Na novela, a relação entre Mariana e José Inocêncio não se configura como um incesto, já que o dois não possuem parentesco. A acusação, no entanto, é de que a novela romantiza e trata de maneira banal uma temática que fere direitos de crianças e adolescentes.

Na ação movida na 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital (Rio de Janeiro), a associação pede que a emissora pare de promover a narrativa de relação paternal entre os dois e redirecione o enredo para desassociar essa ideia. A interpelação pede ainda que a Globo promova reparação aos danos causados por meio de ações educativas.

Procurada, a emissora ainda não se posicionou sobre o assunto até a última atualização do texto. O espaço segue aberto para manifestações.