Quem é Luca Daffrè? Saiba curiosidades sobre o namorado de Bianca Andrade

Bianca Andrade está em um novo relacionamento amoroso! A empresária e influenciadora, que estava solteira desde abril de 2022, quando terminou a relação com Fred Bruno, agora assumiu um namoro com Luca Daffrè.

A novidade foi divulgada nas redes sociais da famosa, no domingo, dia 3 de março de 2024. Na ocasião, ela expressou seus sentimentos pelo modelo através de uma publicação romântica. "Tão louco sentir esse frio na barriga de adolescente depois de tanto tempo. Uma parte de mim ainda tem medo de se entregar e a outra tem certeza que ele veio do jeitinho que eu sempre desejei", escreveu ela, compartilhando uma foto dos dois se beijando.

Luca Daffrè e Bianca Andrade (Foto: Reprodução/Instagram)

Mas afinal, quem é Luca Daffrè?

Luca Daffrè é um modelo italiano, natural da cidade de Trento, no norte da Itália. O rapaz tem 29 anos de idade, é do signo de áries e tem mais de 500 mil seguidores nas redes sociais (número que vem aumentando com a repercussão do namoro com Bianca Andrade).

Assim como Boca Rosa, que esteve no BBB 20, Luca também é um ex-participante de um reality show: o L’Isola dei Famosi (A Ilha dos Famosos), onde os competidores enfrentam desafios em uma ilha deserta. Ele competiu na edição de 2022, alcançando a final e conquistando o segundo lugar.

Além de ser modelo, Luca também compartilha seu trabalho como DJ em suas redes sociais. Ele ainda ainda divulga diversos momentos de suas viagens ao redor do mundo.

Luca pratica uma variedade de esportes, incluindo skate, surfe, snowboard e outros esportes radicais. Além disso, ele é adepto da musculação.

