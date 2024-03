Renascer: 7 personagens que vão morrer até o final da novela

O remake de Renascer, que estreou em janeiro, deve terminar apenas em setembro. Até o final da novela, o público ainda poderá acompanhar muitas histórias e reviravoltas, incluindo a morte de personagens importantes.

Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu em uma lista, 7 personagens que vão morrer até o final da novela Renascer. Se você gosta de spoilers, não deixe de conferir!

1. Chico das Mortes (Mac Suara Kaidwel)

No capítulo de quinta-feira, dia 7 de março, ocorrerá o falecimento de Chico das Mortes, interpretado por Mac Suara Kaidwel. Ele é marido de Inácia, interpretada por Edvana Carvalho, e pai de Ritinha, papel desempenhado por Mell Muzillo. As circunstâncias que levarão à morte do indígena ainda são desconhecidas, visto que na versão de 1993, o personagem que foi interpretado por Grande Otelo, fez apenas uma pequena participação na trama.

Na narrativa atual, a morte acontecerá logo após o casamento de sua filha com Damião, interpretado por Xamã. No leito de morte de Chico, aliás, o rapaz se comprometerá a proteger José Inocêncio contra qualquer ameaça de morte.

Chico das Mortes (Mac Suara Kaidwel) (Foto: TV Globo)

2. Capanga de Egídio (Osvaldo Mil)

Outro que morrerá em breve em Renascer, é o capanga de Egídio, personagem interpretado por Osvaldo Mil, que atuou como intermediário na contratação de Damião para assassinar José Inocêncio. Após reconsiderar o crime, o jagunço decide eliminar o homem que lhe deu a ordem com diversas facadas. No entanto, ele não tem conhecimento de que o verdadeiro mandante é o coronel, interpretado por Vladimir Brichta. Damião realiza o ato para demonstrar sua fidelidade a José Inocêncio. A cena deve ir ao ar no capítulo 43, que será exibido na segunda-feira, dia 11 de março.