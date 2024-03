Sandy apoia Wanessa Camargo após desclassificação do BBB 24

Sandy expressou apoio a Wanessa Camargo após sua desclassificação do BBB 24, deixando um coração lilás em sua postagem sobre acolhimento. O gesto foi em resposta ao vídeo do reencontro de Wanessa com sua família após deixar o programa.

Wanessa já havia compartilhado anteriormente sobre a importância da parceria com Sandy na música "Leve", destacando como a amizade entre elas superou rumores de rivalidade.Ao participar do DVD "Nós, Voz, Eles Parte 2", Wanessa relembra seu desejo de colaborar com Sandy, uma vez que suas histórias passadas envolviam uma competição frequentemente mal compreendida pelo público.

Ela destaca a importância do convite de Sandy, especialmente em um momento de vulnerabilidade pessoal, quando estava saindo de um relacionamento e iniciando um novo namoro.

Essa colaboração musical não apenas proporcionou uma oportunidade para Wanessa expressar sua arte, mas também fortaleceu sua amizade com Sandy e Lucas Lima. O apoio de Sandy à Wanessa após sua saída do BBB 24 reflete a solidariedade entre as duas artistas e o vínculo emocional que compartilham, destacando a importância do apoio mútuo na indústria da música e além dela.