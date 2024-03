Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (7/3)

A CONSTRUÇÃO DA INDIVIDUALIDADE



Data estelar: Lua míngua em Aquário.



O fundamento da construção individual da experiência de vida se encontra em sermos parte integrante de um conjunto infinitamente maior e mais amplo de experiências do que as que se apresentam a nós como experiências individuais, ou seja, nenhum de nós existiria como indivíduo no Universo ou no mundo sem antes ser integrante de um grupo de acontecimentos.



O indivíduo que somos, portanto, não é uma ilha isolada no imenso oceano do reino humano, que por sua vez integra outro ainda maior oceano junto com os outros reinos da natureza, visíveis e invisíveis, e esse conjunto ainda integra outros conjuntos maiores e mais amplos.



Como resultado disso, se quiseres saber qual é o significado de tua experiência individual, procura sempre ampliar teu ponto de vista, porque é no que é maior que tua individualidade que encontrarás o sentido.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há coisas que não merecem ser entendidas, porque o raciocínio as estragaria, enquanto mantidas na dimensão dos sentimentos produzem estados de ânimo muito peculiares. Permita-se viver a vida sem a entender.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



O melhor é se entregar, mas isso não quer dizer deixar de fazer o que esteja ao seu alcance para conduzir as coisas de acordo com sua vontade. Significa que sua vontade há de se sintonizar com o fluxo da vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Talvez não seja possível levar tudo à prática seguindo planos e estratégias, porque no andar do caminho você perceberá que vão acontecendo coisas que não foram previstas. Muitos ajustes de rota sobre a marcha.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Chega uma hora em que a alma não pode ficar medindo custos, mas se lançar à aventura de viver, apostando alto nas visões que fazem o coração ser tomado por um tipo de emoção inconfundível, a emoção da realidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Os custos não são importantes, mas precisam ser calculados, para você planejar melhor os movimentos que terá de fazer nos próximos tempos, para se adaptar a uma nova realidade, sem que essa signifique sua ruína. Isso não.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Colabore com as pessoas que estão prestes a realizar uma parte de suas pretensões, porque ainda que isso atualize à sua consciência o quanto falta para você realizar as suas, a colaboração vai produzir bons sentimentos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Construa, aos poucos, mas aproveitando todas as oportunidades disponíveis de imediato, uma realidade nova e melhor para você. O assunto começa pelos hábitos, substituindo os atuais por outros, melhores e maiores.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Tudo parece ao alcance, tudo parece real, mas ainda é visão, ainda as coisas não adquiriram forma consistente o suficiente para funcionarem por si sós, ainda tudo depende do seu investimento de energia e recursos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



O pouco que você fizer hoje em nome de haver mais harmonia e concórdia entre todas as pessoas, será o muito de benefícios que colherá num futuro nada distante. Hoje é um daqueles dias de coincidências significativas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Nem sempre dá para organizar de forma racional os acontecimentos, você precisa ter sempre em mente que a vida, por ser maior do que nossa capacidade de a entender, se apresenta a nós como mistério.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Agora é um momento de ação, não apenas para solucionar o que seja habitual, mas principalmente para você se aproximar do que seja ideal. O pouco que você se aproximar será o muito que você colherá no futuro.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O mistério é a vida e a vida é o mistério, mas por aqui nossa humanidade pretende que tudo esteja de acordo ao alcance de sua capacidade lógica de entender a vida, e por isso se perde em vários momentos.