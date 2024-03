Dune Awakening ganhou um novo trailer, na segunda-feira (4/3), mostrando detalhes do novo jogo de sobrevivência na imensidão desértica de Arrakis.

Durante o Dune Direct, evento especial para os fãs, um vídeo dando uma imersão no desenvolvimento do jogo e nas suas principais mecânicas foi mostrado para o público. O spoiler detalha como funcionará Dune Awakening e, no fim, mostra um trailer mesclado de cenas cinematográficas e gameplay do jogo.

O jogo vai contar com construções de base, exploração, vários veículos, incluindo aéreos. O trailer ainda mostra os vermes gigantes que fazem parte de Arrakis.

A nova prévia chega junto do lançamento do segundo filme de Duna de Denis Villeneuve, para agraciar o coração dos fãs da obra de Frank Herbert. Dune Awakening ainda não tem data de lançamento, mas deve chegar para o PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.