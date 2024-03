BBB 24: Planta? Leidy Elin quebra recorde histórico no reality

Leidy Elin conquistou um recorde histórico em todas as edições do Big Brother Brasil, na noite deste último domingo (3). A carioca, que integra o time Pipoca da 24ª temporada, chegou ao 11º Paredão sem receber nenhum voto.

A estudante de Direito, de 26 anos, se tornou a participante a chegar mais longe na casa mais vigiada do Brasil, sem ter recebido nenhum voto para a temida berlinda. Ou seja, em 56 dias de jogo, ela sequer foi opção dos demais colegas de confinamento.

Desta forma, Leidy Elin, do BBB 24, ultrapassou Bruna Griphao, que coincidentemente foi indicada apenas no 11º Paredão da 23ª temporada, sob escolha da então Líder, Sarah Aline, após 69 dias. A atriz e Fred Bruno, inclusive, já haviam batido a marca de Viih Tube, que permaneceu 55 dias sem receber um voto no BBB 21.



Na somatória de dias, Gabi Martins, do BBB 20, no entanto, continua em primeiro lugar, com 73. Rafa Kalimann e Marcela Mc Gowan, da mesma edição, alcançaram 68 dias sem voto.

