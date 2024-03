Reprodução/Instagram Fernanda Campos, ex-amante de Neymar

Fernanda Campos, que ganhou notoriedade na mídia após ter exposto o caso extraconjugal vivido com Neymar, realizou um procedimento estético no bumbum, e deu detalhes acerca da recuperação. Como parte do processo, a modelo contou que precisará fazer ‘jejum’ de sexo.

Através do Instagram, a também criadora de conteúdo adulto se submeteu a realização de remodelação glútea e mostrou o antes e depois aos seguidores, por meio dos Stories. Após sair da clínica, ela surgiu deitada no banco do carona, e explicou o motivo.

"A volta é assim, de bundinha. Três dias sem sexo", disse Fernanda Campos. A ex-amante de Neymar, por sua vez, ainda esclareceu que não realizou o procedimento em virtude das críticas ao seu bumbum.

"Vocês têm que ter muito cuidado. Não fiz o procedimento por conta de críticas, mas pode gerar gatilho em outras pessoas", afirmou ela.

Fernanda Campos, ex-amante de Neymar (Foto: Reprodução/Instagram)

