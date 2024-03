BBB 24: após 'Sincerão', enquetes mostram eliminação certa de brother

O que parecia um paredão nada definido e que iria ser bastante disputado, mudou completamente após a exibição do 'Sincerão', na segunda-feira (4/3). Isso porque a berlinda entre Alane, Davi e Michel, apontava para uma possível eliminação de Davi, que chegou a ser favorito ao prêmio final, mas a dinâmica pode ter mudado a percepção dos votantes.

O cerne deste paredão foi a expulsão de Wanessa Camargo, em que muitos participantes atribuem a culpa à Davi, por ter falado à produção que se sentiu agredido pela cantora após receber um tapa na perna enquanto dormia. O público do BBB se mostrou contra a expulsão da sister e estava focado em tentar eliminar Davi.

Entretanto, a noite pós 'Sincerão' rendeu um grande barraco entre Davi, Leidy e Yasmin e surtiu efeito nas enquetes. Michel, que antes aparecia um a frente de Davi para ser eliminado, agora aparece com uma rejeição bem maior.

A enquete realizada pelo portal UOL, que conta com mais de 1 milhão e 700 mil votos, aponta a eliminação de Michel com rejeição de 75,32%, contra 23,14% de Davi e 1,54% de Alane.

< >

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis.

Na parcial divulgada às 8h30 desta terça (5), Michel também está longe da porcentagem de Davi, com 72,31% dos votos, enquanto o baiano tem 19,04% e Alane 5,65%.

< >

Vale lembrar que ambas as enquete alertam que as pesquisas não possuem caráter científica ou qualquer influência sobre o resultado do programa.