Clube do Choro celebra mês da mulher com batucada de bambas

Em homenagem às mulheres, a carioca Cássia Portugal convida duas parceiras do samba de Brasília, Anna Cristina e Rosemaria Alves, além de Carol Sena na percussão, para alegrarem a Feijoada com samba do Clube do Choro de Brasília, neste sábado (9/3). Especial do Dia das Mulheres, elas trazem canções de grandes intérpretes — como Elis Regina, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Beth Carvalho e Joyce Moreno — do samba e de outros gêneros, com letras que realçam a força e a união feminina.

A iniciativa começou no ano passado, quando Cássia participou de outra edição do Feijoada com samba e, encantada com a recepção e animação do público do evento, buscou trazer a ideia de trabalhar um projeto em que colocasse mulheres no palco do Clube do Choro. Segundo a cantora, a representatividade feminina no samba tem potencial para ser grande, mas ainda está em crescimento. Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara e Jovelina Pérola Negra, por exemplo, abriram espaço para que, depois, outras mulheres se aprofundassem no samba. Por isso, ações como a de sábado são importantes não só para valorizar, mas também para dar visibilidade para as artistas dessa área.

Na capital, nomes como Renata Jambeiro e Dhi Ribeiro são exemplos de "mulheres que estão fazendo um trabalho bonito e que estão, inclusive, ampliando seus trabalhos para fora de Brasília", afirma Cássia. "Ainda é muita luta, nossos espaços são limitados. Mas eu acho que a gente está galgando aos poucos. Eu acho que o Brasil ainda é um país muito machista, mas não é aquele machismo de antigamente, que você tinha que ser submissa ao homem, mas um machismo velado, sutil", completa. Ela acredita que essa conjuntura parte do princípio de sempre desconfiar do talento feminino, na medida que frases como "Nossa! e não é que ela canta bem?" e "Nossa, ele é mulher e toca maravilhosamente bem, que interessante" são naturalizadas.

Nesse caminho de combate ao machismo enraizado também no samba, a artista busca sempre trazer mulheres talentosas para trabalhar com ela. "Ajudando mulheres fragilizadas não só com meu ombro, meu ouvido, meu abraço, mas também com minha arte", conta Cássia. "Mas sempre que tenho a oportunidade de trazer uma menina de talento e que não está tendo espaço, eu crio algum evento, alguma coisa, para trazê-la para esse meio, porque essa mulher precisa ser vista".

Para sábado, Cássia promete alegria, emoção e diversão para todos, mas com um carinho especial para as mulheres homenageadas neste dia. "O samba que a gente vai apresentar é alma pura, é alegria e emoção misturada. É a união das mulheres que têm por objetivo trazer alegria, mudar o estado das pessoas, para que elas possam sair dali com uma energia de leveza", finaliza.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.

Serviço



Cássia Portugal Convida - Especial dia das mulheres

Sábado (9/3), às 12 horas, no Clube do Choro de Brasília (SDC Bloco G). A feijoada começa a ser servida às 12h e o samba começa às 13h. Couvert artístico, por R$15 e buffet, por R$54,90. Evento permitido para todas as idades.