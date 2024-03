Luísa Sonza anuncia versão em inglês do hit ‘Chico’

Nesta terça-feira (5/3), a cantora e compositora Luísa Sonza anunciou uma versão em inglês da canção Chico, que escreveu em homenagem ao ex-namorado Chico Veiga, o Chico Moedas. A nova versão da música será lançada na próxima quinta-feira (7/2), às 21h. Com produção de Roberto Menescal – lenda da música brasileira e um dos responsáveis pela fundação do movimento Bossa Nova –, Chico (English version) dá continuidade aos lançamentos da “era” Escândalo íntimo (2023), terceiro disco de inéditas da cantora natural de Tuparendi (RS).

O fim do relacionamento entre Luísa e Chico veio à público em setembro do ano passado, quando a cantora anunciou por meio de uma carta escrita por ela e lida no programa Mais você que a separação foi motivada em decorrência de uma traição por parte de Chico. Desde então, o ex-namorado ganhou enorme projeção nas redes sociais e passou a ser bastante comentado nos principais fóruns on-line.

Roberto Menescal, creditado como produtor da nova versão da faixa Chico, é mestre dentro do cenário da bossa nova e mente por trás de grandes clássicos do gênero, como O barquinho e Rio. Escândalo íntimo (2023), último álbum lançado por Luísa, impressionou pela diversidade de gêneros trabalhados e quantidade de parcerias, que incluem Maiara & Maraísa, Marina Sena, Baco Exu do Blues, KayBlack, Tokischa, Duda Beat e a estrela internacional Demi Lovato.