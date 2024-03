BBB 24: Michel é eliminado com 70,33% dos votos

O professor de geografia Michel, de 33 anos, é o eliminado da semana Big Brother Brasil 2024. O mineiro saiu do jogo após receber 70,33% dos votos em um paredão contra Davi e Alane.

Davi foi o segundo mais votado, com 28,73%, e Alane a menos votada, com 0,94%.

Relembre a formação do paredão

Na dinâmica dessa semana, a formação do paredão começou com a imunidade do anjo, em que Pitel, que já estava imune, pode imunizar outra pessoa: a escolhida foi Fernanda. Na sequência, o líder Lucas Henrique, chamado de Buda, colocou Michel diretamente na berlinda.

Como dizia a dinâmica da semana, a casa toda votaria e o mais votado iria ao paredão. Pitel, que era a detentora do Poder Coringa, teve dois votos. Ela pode escolher se daria os dois votos na mesma pessoa ou se seria na mesma, ela escolheu dar dois votos em Alane. Com 6 votos, Alane foi ao paredão.

Ainda na dinâmica, o emparedado ao atender o Big Fone, Davi, teve direito a um contragolpe. Ele escolheu Yasmin Brunet. Logo depois, todos menos o indicado do líder fizeram a prova Bate-Volta. Yasmin Brunet se salvou e portanto a berlinda entre Alane, Davi e Michel foi formada.