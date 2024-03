REP festival 2024 anuncia line-up com mais de 100 atrações

Maior festival de rap do Brasil, o REP Festival, que será realizado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, anunciou nesta segunda-feira (4/3) o line-up completo. A quinta edição do evento vai contar com quatro palcos diferentes, mais de 100 artistas de diferentes gerações e vertentes do rap e trap que se apresentarão nos dias 20 e 21 de abril para um público de 50 mil pessoas por dia.

Entre os artistas confirmados no REP festival os principais são: Racionais, Veigh, Cabelinho, Djonga, Orochi, Ryan SP, MV Bill, Xamã, MC Daniel, Major RD,MC Poze, Cone Crew, Tasha & Tracie, TZ da Coronel, Oruam, Slipmami e Chefin. Ainda serão reveladas duas atrações de peso do rap nacional, em breve. A edição deste ano contará ainda com o Palco Encontros, espaço que vai promover colaborações ao vivo de artistas da cena como Cynthia Luz & Marcelo Falcão & Tássia Reis; Hariel & Don Juan; Tasha e Tracie & Kian; Sidoka & FBC; ADL & Dexter e Papatinho & MC Carol, entre outros.

As vendas ao público geral iniciaram na segunda (4/3) para os setores pista, pista premium e camarote no site oficial do evento. O REP festival irá promover uma ação social onde a cada ingresso vendido será destinado R$5 para as instituições Afroreggae (Vigário Geral), Instituto Arteiros (Cidade de Deus) e projeto Nóiz (Cidade de Deus). O valor arrecadado será dividido igualmente para as três instituições.

Confira o line-up completo do REP Festival 2024:

Sábado, dia 20 de abril:

Racionais

Cabelinho

Atração surpresa

Orochi

Poze

Maneirinho

Xamã

TZ da Coronel

Chefin

Mc Luanna

MV Bill & Kmila CDD

Tasha e Tracie & Kian

Jovem Dex & Alee

Sidoka & FBC

Dexter & ADL

Leall & Rock Danger

WC no Beat & Felp &TH & Igor & Lypiinho

Luccas Carlos

Caio Luccas

Bin

Chris MC

Don L

MC Sofia

Nina

Leviano

Uclã

Sant

3030

Raffé

PK Delas

Dudu

Dnasty

Amabbi

Drinpe

Boombeat

Killua

Baby Kysha

Vettorazzi



Domingo, dia 21 de abril:

Veigh

Djonga

Ryan SP

Atração surpresa

Major RD

Oruam

Kayblack

MC Daniel

Cone Crew Diretoria

Slipmami

Hariel & Don Juan

Cynthia Luz & Marcelo Falcão & Tássia Reis

Derek & TTF

Vulgo FK & Caverinha

Jovem Dex, Ale & Brandão

Papatinho & Mc Carol

Borges & NGC Daddy

Yunk Vino & Duquesa & Danzo

Rael

Hungria

Marechal

CJota

Delacruz

Ryu The Runner

Ebony

3030

Lourena

Froid

Azzy

Poesia Acústica

BC Raff

Mac Julia

Tokiodk

Reid

Budah

Lil Chainz

22Dinizz

Paczin

Bragadok



Serviço



REP Festival

No Parque Olímpico do Rio de Janeiro (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro), nos dias 20 e 21 de abril.

Ingressos:

Dia 20/04 - pista: 120,00 / pista premium: 240,00

Dia 21/04 - pista: 100,00 / pista premium: 200,00

Passaportes para os dois dias: pista: 220,00 / pista premium: 370,00

(valores sujeitos à alteração)



*Por Ana Carolina Rubo, estagiária sob a supervisão de Severino Francisco