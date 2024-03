Wanessa Camargo termina namoro com Dado Dolabella; Saiba o motivo

Após Dado Dolabela titubear e dizer que não sabe responder se ainda está em um relacionamento com Wanessa Camargo, a coluna Mariana Morais descobriu os bastidores envolvendo a relação dos dois. E, sim, caro leitor, o namoro chegou ao fim e quem colocou um ponto final foi a cantora.

Todo mundo aqui lembra quando Zilu deixou um comentário detonando o genro em público e o criticando por seus posicionamentos polêmicos e deboches ao falar de outros participantes. Pois bem! A revolta de Zilu se deu pelo fato de que Dado sabia que qualquer comentário que ultrapassasse a linha do bom senso poderia prejudicar a imagem de Wanessa diante do público que acompanha o reality.

Por não ter papas na língua, Dado foi orientado a não entrar em qualquer polêmica para não prejudicá-la. Mas, ao sair e perceber que Dado não poupou suas opiniões polêmicas e deboches, o que acabou atrapalhando ainda mais seu jogo do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, a filha de Zezé Di Camargo decidiu colocar um ponto final na relação.

Dado Dolabella, por sua vez, não aceitou bem o término e ainda tenta convencer a cantora a dar mais uma chance ao amor. Entretanto, ele enfrenta um grande empecilho: Zilu Camargo. A empresária tem proibido que ele se aproxime de Wanessa, que neste momento está sendo acolhida pela família e está morando com a mãe, na mansão da matriarca, localizada em São Paulo. Até o fechamento desta nota, o ex-casal ainda não havia se encontrado pessoalmente, desde que ela deixou o "BBB 24".

Zilu tem demonstrado que está disposta a fazer a filha seguir a vida bem longe do agora ex-namorado, principalmente após descobrir as brigas do casal dentro de casa, através de vizinhos. Os primeiros indícios de que ela queria o ator bem longe vieram através do comentário em que ela o detonou publicamente. "Ela não está com o Dado. E tudo o que ele fala na internet é em benefício dele. Ele não está pensando nela e isso é muito ruim. Já estamos tomando todas as providências necessárias", disse a empresária.























< >