Mostra de cinema leva ao Rio de Janeiro produções do Centro-Oeste

A mostra de cinema Do coração do Brasil desembarcou nesta terça-feira (4/3) na Caixa Cultural Rio de Janeiro. O evento vai exibir 21 produções cinematográficas oriundas da Região Centro-Oeste do país, com gravações em locações nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e no Distrito Federal.

A mostra de cinema tem como objetivo propor um outro olhar sobre as produções desenvolvidas fora do eixo hegemônico Rio-São Paulo ao realizar palestras, bate-papos e sessões especiais para apreciar os curtas e longas-metragens. A programação inclui filmes indígenas e indigenistas, além de documentários e produções mais convencionais, que reúnem os gêneros de aventura e ficção.

Marco Antônio Bonatelli é o principal realizador da mostra de cinema Do coração do Brasil. Bonatelli é produtor e diretor e, ao lado do cineasta indígena Takumã Kuikuro, responsável pela curadoria de obras selecionadas para exibição na mostra, que leva para o público carioca um acervo de filmes pouco conhecidos em outras regiões do país. “Culturalmente vasto, plural e cheio de questões com potência de mobilizar debates no cenário nacional do audiovisual, tanto no fazer quanto no pensar cinema, todo o território que compõe a extensão do Centro-Oeste não é sequer lembrado na curadoria de mostras e festivais pelo Brasil na maior parte das vezes”, reflete Marco, em nota, sobre a baixa divulgação de produções do Centro-Oeste à nível nacional.

Entre as obras contempladas para exibição na mostra está o documentário indígena Abdzé Wede’õ – O vírus tem cura?, que registra as consequências causadas pelo vírus da covid-19 na aldeia de Sangradouro (MT). Outra produção que consta na programação da mostra de cinema é o filme de estreia do cineasta David Cardoso, 19 mulheres e 1 homem, considerado precursor do gênero pornochanchada.

Segundo Marco, as produções cinematográficas com origem no Centro-Oeste do país são responsáveis por dar visibilidade às diferentes formas e particularidades de uma região tão singular. “São obras cinematográficas que tratam das incoerências e das belezas dessas terras, da opressão a determinadas classes e grupos sociais e das riquezas produzidas, das paisagens que compõem o dia a dia de seus cidadãos e o que isso impacta no cotidiano de diferentes vivências”, explica o realizador da mostra, em nota.

Em evento de abertura realizado na Caixa Cultural Rio de Janeiro, o cineasta David Cardoso foi convidado para participar da exibição do filme Desejo selvagem (1979), dirigido por ele. A programação completa da mostra de cinema Do coração do Brasil — que ocorre até 17 de março — pode ser acessada no site da Caixa Cultural Rio de Janeiro.