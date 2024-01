Estados do Rio de Janeiro e São Paulo sofrem com grande volume de chuvas

O período de chuvas fortes deve continuar nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Após os estragos causados pelos temporais no último fim de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) alertou um novo período de potencial perigo pela intensidade das chuvas — entre esta segunda-feira (22/1) e às 10h de terça-feira (23).

Além das duas capitais mais populosas do país, o alerta se estende desde o norte do Rio Grande do Sul, passando por Santa Cataria, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, grande parte de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Rondônia e partes do, Amazonas e Acre. Os riscos alertados são de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).

Em São Paulo, a intensidade das chuvas entre sexta-feira (19) e domingo (21) deixou quatro mortos, segundo a Defesa Civil. Foram dois óbitos em Limeira, um em Sorocaba e um em Praia Grande. Cerca de 500 pessoas estão desabrigadas, além do registro de 182 quedas de árvores e 27 quedas de postes de energia. Os municípios de Socorro e Sorocaba foram os mais afetados, e decretaram estado de emergência.



No Rio de Janeiro, as recentes tempestades fizeram os municípios de Japeri e Miguel Pereira entrarem na lista de localidades em situação de emergência, ao lado de Belford Roxo, Cardoso Moreira, Itaperuna, Nilópolis, Rio de Janeiro (capital), São João de Mereti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Mesquita.



A medida foi publicada na edição desta segunda-feira (22/1) do Diário Oficial da União e visa facilitar a licitação para procedimentos emergenciais frente os estragos das tempestades.

