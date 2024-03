Festival TURÁ anuncia atrações e abertura de vendas

A terceira edição do festival TURÁ será realizada nos dias 29 e 30 de junho, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Foram anunciadas nesta semana as atrações presentes no festival, que conta com o line-up 100% nacional. O público geral pode adquirir os ingressos a partir desta quarta-feirae (6/3), às 14h.

A proposta do festival é explorar e abranger a pluralidade e riqueza de sonoridades da música brasileira sob os pilares de mistura, abertura cultura, e releitura. As principais atrações são Djavan, Chitãozinho & Xororó, Alcione, Fresno & Pabllo Vittar, Adriana Calcanhotto, MC Cabelinho, Nação Zumbi e Banda Uó. Neste ano, o festival se amplia e ganha um segundo palco: Palco Banco do Brasil, que receberá artistas que têm ganhado destaque no cenário musical brasileiro, promovendo variedade de sons e oferecendo uma plataforma para os talentos se conectarem com um público mais amplo.

O festival TURÁ marca o retorno da Banda UÓ que volta aos palcos após um hiato, trazendo de volta o estilo único que mescla pop, tecnobrega e elementos visuais marcantes. Diva do samba, Alcione traz a São Paulo o recém-lançado e aclamado show comemorativo de 50 anos de carreira. Chitãozinho & Xororó fazem sua primeira aparição em um festival, prometendo uma ponte entre gerações de fãs da música sertaneja. A colaboração entre Fresno e Pabllo Vittar traz ao TURÁ São Paulo uma performance que apresentará a inédita participação de Pabllo no novo álbum da banda.

Confira as atrações do TURÁ São Paulo 2024:



Djavan

Chitãozinho & Xororó

Alcione

Fresno convida Pabllo Vittar

Adriana Calcanhotto convida Rubel

Nação Zumbi 30 Anos "Da Lama Ao Caos"

Banda Uó

Chico César & Zeca Baleiro

Armandinho

MC Cabelinho

Filipe Catto

Assucena

Os Garotin

Mãeana canta JG

DJ Sophia

Ubunto

Paulete Lindacelva

DJ Kokay

Lys Ventura

DJ Paulão

Carol Tucuju

Odara Kadiegi

Kim Cotrim

Gabi Matos

Cornucópia Desvairada

Grupo Maracatu Bloco De Pedra

Serviço



TURÁ São Paulo 2024

Dias 29 e 30 de junho, no Parque do Ibirapuera (São Paulo), ingressos na plataforma Tickets For Fun: Passaporte TURÁ, com acesso aos 2 dias de festival: R$240 (meia-entrada).



*Por Ana Carolina Rubo, estagiária sob a supervisão de Severino Francisco