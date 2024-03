Pabllo Vittar divulga capa de novo single, ‘Ai Ai Ai Mega Príncipe’

A drag queen e cantora Pabllo Vittar divulgou, nesta segunda-feira (4/3), a capa do seu novo single Ai Ai Ai Mega Príncipe. A música foi lançada nesta terça-feira (5/3), às 21h, em todas as plataformas digitais de áudio. A música é uma regravação da Banda Batidão e a faixa verte para o tecnomelody com muito forró e ritmos do Norte e Nordeste.

Ai Ai Ai Mega Príncipe é o primeiro lançamento de Pabllo desde desde Pede Pra Eu Ficar, versão abrasileirada do hit Listen To Your Heart, de Roxette, que abriu para a cantora novos trabalhos para o disco Batidão Tropical Vol.2.

A capa do single animou os fãs da cantora, que é um deleite para amantes da estética dos anos 2000. Apesar do Instagram ter saído do ar no dia de lançamento do single, Pabllo conseguiu fazer a divulgação normalmente, através do X, ex-Twitter. Recentemente, a artista colocou carros de som espalhados pelas ruas de algumas cidades do Brasil para divulgar o novo single.

*Por Ana Carolina Rubo, estagiária sob a de Severino Francisco